Китай отчитался перед Трампом по коронавирусу

Китай отчитался перед президентом США Дональдом Трампом по коронавирусу: председатель КНР Си Цзиньпин поговорил с американским лидером по телефону. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Си Цзиньпин заявил в телефонном разговоре с Трампом, что усилия Китая в борьбе с коронавирусом уже приносят результаты. Он подчеркнул, что с самого начала вспышки заболевания правительство предпринимает все усилия для борьбы с ней. Председатель КНР отметил строгие и всесторонние меры властей в связи с распространением коронавируса.

По его словам, Китай способен победить вспышку заболевания. Также Си Цзиньпин заверил, что ситуация с коронавирусом не повлияет на развитие китайской экономики.

Ранее сообщалось, что американский журнал Time поместил на обложку рисованное изображение председателя КНР Си Цзиньпина в медицинской маске. Посвященная в этом номере журнала китайскому лидеру статья называется «Вспышка коронавируса может разрушить мечты Си Цзиньпина о китайском веке».

В Китае число умерших от коронавируса достигло отметки в 636 человек. При этом выздоровели более 1,5 тысячи человек. Число заболевших пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, превысило 31,1 тысячи.

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