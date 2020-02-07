Названы самые частые проблемы россиян при покупке авиабилетов

Одна из самых частых проблем российских туристов при планировании путешествий — поиск уже купленного авиабилета. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску и бронированию авиабилетов Aviasales, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Так, большинство россиян (18 процентов), как правило, не знают, где искать билет после покупки, ошибаются в написании своего электронного адреса или забывают проверить в почте папку со спамом. 14 процентов путешественников сомневаются в знании правил авиаперевозок — они уточняют нормы провоза багажа и ручной клади, а также способы оплаты и нюансы по вводу данных из документов.

Еще десять процентов туристов испытывают трудности в процессе работы с сайтом по продаже билетов или приложением — в частности, узнают, как там авторизоваться, подписаться на уведомления или отфильтровать ненужные авиакомпании и аэропорты. При этом шесть процентов сталкиваются с проблемами при сдаче или обмене авиабилетов, а четыре процента — в процессе изменения данных в них.

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Среди самых необычных обращений путешественников в службу поддержки оказались вопросы по поводу возможности провоза детского коврика и кошачьего корма на борту, свежемороженой курицы и конфет в ручной клади, а также необходимости покупки билета для нескольких инкубационных яиц. Кроме того, один из клиентов интересовался, есть ли ограничения для пассажиров по весу и может ли осуществить перелет 120-килограммовый человек.

4 февраля сообщалось, что каждый пятый россиянин сталкивается с трудностями при проходе контроля в аэропорту. Так, одной из главных проблем большинство туристов считают досмотр личных вещей в аэропорту. Многие пожаловались на то, что с трудом проходили эту процедуру из-за определенных предметов в чемоданах.

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