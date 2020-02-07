В сети ополчились на телеведущую за фотографию грязной комнаты

Телеведущая канала Sky News и бывшая спортсменка Жаки Бельтрао (Jacquie Beltrao) опубликовала в Twitter фотографию беспорядка в комнате ее 19-летнего сына и навлекла на себя гнев комментаторов.

«Только что вернулась из отпуска и зашла в комнату моего 19-летнего сына, чтобы положить оставленные им на диване четыре свитшота, и комната выглядела так. Кто-нибудь может посоревноваться с этим?» — обратилась она к подписчикам.

Многим микроблогерам публикация Бельтрао показалась неэтичной, поэтому они ополчились на телеведущую за фотографию грязной комнаты. «Дай своему сыну немного личного пространства», — написал один из комментаторов. А пользовательница по имени Карен упрекнула сотрудницу Sky News в том, что беспорядок является ее виной: «Твой промах! Дети как щенки, их нужно тренировать».

Однако не все комментаторы обрушились на Бельтрао с критикой. Женщина с ником Dublin mum поддержала телеведущую, написав, что чувствует ее боль, потому что в ее доме так выглядят целых две комнаты. А пользовательница по имени Morag посетовала на то, что такая картина для нее тоже знакома, и посоветовала Бельтрао просто не заходить в эту комнату.

Ранее сообщалось о преследовавшем ведущую телевизионного шоу Newsnight на «Би-би-си» Эмили Мейтлис жителе Великобритании. Мужчина был заключен в тюрьму на три года за 12-е по счету нарушение судебного приказа не приближаться к ней.

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