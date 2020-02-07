Описано состояние порезавшей руки гимнастки Солдатовой

Российская гимнастка Александра Солдатова находится в московском НИИ Склифосовского в состоянии средней тяжести. Об этом «Р-Спорту» рассказали в больнице.

Спортсменка все еще лежит в психосоматическом отделении. «Температура 36,6. Посещений не бывает, только передача и беседы с врачом», — описали состояние девушки врачи.

О том, что Солдатова была госпитализирована, стало известно 5 февраля. Издание Baza сообщило, что она пыталась покончить с собой. Telegram-канал Mash уточнял, что гимнастка сама вызвала врачей, испугавшись последствий своего поступка.

Сама Солдатова позднее заявила, что никакой попытки суицида не было. Она рассказала, что утром 5 февраля готовила себе завтрак и порезала руки острым ножом. Информацию о попытке самоубийства также опровергла личный тренер спортсменки Анна Дьяченко. Она же заверила, что Солдатову выпишут 7 февраля.

21-летняя Солдатова входит в состав сборной России по художественной гимнастике. Она является трехкратной чемпионкой мира в командном зачете (2014, 2015, 2018 годы) и чемпионкой мира в упражнениях с лентой (2018 год). На счету спортсменки также три золота первенств Европы и одна победа на чемпионате России.

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