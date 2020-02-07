Ведущая «Орла и решки» показала свою квартиру

Ведущая тревел-шоу «Орел и решка» Леся Никитюк показала свою квартиру. Фотографии интерьера девушка опубликовала в Instagram.

«Леся выдыхает)) Ремонт почти окончен, благодаря Богу и прорабу», — написала в соцсети популярная украинская телеведущая и блогер.

В квартире сделан дизайнерский ремонт, интерьер сочетает элементы разных стилей. Стена, отделанная грубым кирпичом, контрастирует с белым мансардным потолком, декорированным лепниной. В спальне Леси преобладают теплые оттенки коричневого. Кухня, выполненная в белых и серых тонах, украшена картинами и другими элементами декора. Также показано крупное растение в ванной в напольном горшке.

Ранее телеведущая Елена Малышева опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, снятое в ее квартире. Выяснилось, что звезда популярной программы «Жить здорово!» предпочитает дворцовый стиль в интерьере. Жилое помещение изобилует массивными вазами, статуэтками, фарфором и хрусталем, картинами. В холле установлены огромные часы, также видно, что апартаменты занимают не один уровень.

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