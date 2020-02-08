Чемпион UFC и претендент на титул устроили танцевальную битву

Новозеландский боец смешанного стиля (MMA) Исраэл Адесанья и кубинец Йоэль Ромеро продемонстрировали танцевальные движения во время битвы взглядов, приуроченной к их противостоянию на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который состоится 7 марта. Видео опубликовано в YouTube-канале MMAFightingonSBN.

Во время пресс-конференции перед UFC 248 между бойцами произошло танцевальное противостояние, которое последовало за битвой взглядов. Ромеро выполнил сальто назад в ответ на движения оппонента.

Адесанья — действующий обладатель титула чемпиона UFC в среднем весе. Ромеро во второй раз в карьере выступает в качестве претендента на пояс.

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