Боец ММА начал сбор пожертвований на лечение своего будущего соперника

Кубинский боец смешанного стиля (ММА) Йоэль Ромеро начал сбор средств на лечение обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе англичанина Майкла Биспинга, с которым он может встретиться на шоу UFC 211 в мае 2017 года. Соответствующее обращение опубликовано на сайте gofundme.com.

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«Это Майкл, ему понадобятся деньги, чтобы выжить после встречи со мной в октагоне примерно в мае 2017 года. Я убежден, что они ему понадобятся, ведь у него есть семья, я очень сильно переживаю за него. Пожалуйста, помогите ему, как можете. Все собранные средства будут направлены на его восстановление и вечеринку по случаю окончания карьеры», — написал Ромеро.

37-летний Биспинг принимал участие в 37 боях по правилам ММА, в которых одержал 30 побед (16 нокаутом) и потерпел семь поражений. 39-летний Ромеро в 12 поединках оказался сильнее своего соперника (10 раз досрочно), а единственное поражение потерпел в сентябре 2011 года.