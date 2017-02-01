Бывший чемпион UFC Вердум провел мастер-класс для детей Кадырова

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе бразилец Фабрисио Вердум провел в грозненском клубе «Ахмат» мастер-класс для детей, среди которых были сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова. Видео появилось на странице Кадырова в Instagram.

«Шейх-Мохаммад и Шейх-Ахмад накануне вечером дали наглядный урок всем, кто интересуется, с какого возраста нужно и можно заниматься боксом. Мальчикам всего лишь по два годика, но они уверенно чувствуют себя в боксе, который плавно переходит в борьбу, а затем и в смешанные единоборства», — написал глава Чечни.

Помимо Вердума, являющегося членом клуба «Ахмат», в тренировке приняли участие чеченские бойцы ММА Абдул-Керим Эдилов, Лечи Курбанов и Хамзат Устарханов. «Большую тренировку с знаменитыми спортсменами провели и Ахмад, Эли, Адам. Тренеры показали им приемы, которые можно назвать высшим пилотажем. А я в это время вел на весь мир прямой репортаж в Instagram, который смотрели тысячи подписчиков», — добавил Кадыров.

Согласно информации из открытых источников, у Кадырова 10 родных детей — шесть дочерей и четверо сыновей: 11-летний Ахмад, девятилетние Зелимхан (Эли) и Адам, а также родившийся в октябре этого года Абдуллах.