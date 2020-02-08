Зеленский похвастался имиджем «президента мира»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Европе его считают «президентом мира». Об этом говорится в сообщении пресс-службы офиса украинского лидера.

Как отмечается, такую характеристику Зеленскому дал папа римский Франциск после встречи в Ватикане. «Главное, о чем мы говорили, — это мир. Он даже назвал меня "президентом мира" — вот такой у меня сейчас имидж в Европе», — похвастался глава государства.

Он также отметил, что Святой престол мог бы сыграть важную роль в принесении мира на украинскую землю, а самого Франциска очень ждут на Украине. «Я пригласил его. (...) Я сказал, что для того, чтобы до конца понять, что у нас происходит на востоке, надо ехать на восток», — добавил президент.

8 февраля сообщалось, что украинский лидер во время визита в Италию попросил премьер-министра страны Джузеппе Конте закрыть представительские офисы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

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