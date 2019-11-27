Украинская журналистка дала совет «мало что смыслящему» Папе Римскому

Украинская журналистка Янина Соколовская заявила, что некоторым людям «лучше молиться, чем вещать». Так она прокомментировала 27 ноября на своей странице в Facebook слова Папы Римского Франциска об отношениях Москвы и Киева.

«Когда люди вмешиваются в дела, в которых мало что смыслят, получается стихийное бедствие», — посчитала Соколовская, призвав МИД Украины составить по этому поводу ноту протеста.

Накануне понтифик заявил, что переговоры России и Украины, закончившиеся обменом заключенными, являются успешным примером. Он также назвал позитивным сигналом подготовку к рассмотрению законопроекта об особом статусе Донбасса.

Кроме того, Франциск направил президенту России Владимиру Путину приветственную телеграмму. В ней понтифик сообщил, что молится за главу государства и россиян и желает им божьего благословения, мира и радости.

Обмен заключенными между Россией и Украиной состоялся 7 сентября. Самолет специального летного отряда «Россия» с россиянами на борту приземлился в Москве, а в киевском аэропорту Борисполь сел самолет с украинскими заключенными. Обмен состоялся по формуле «35 на 35». Среди освобожденных — 22 моряка, двое сотрудников СБУ, украинский режиссер Олег Сенцов и главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский.

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