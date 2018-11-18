ДНР и ЛНР остались без денег Папы Римского

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Папа Римский Франциск

Папа Римский Франциск пожертвовал жителям украинской части Донбасса более 15 миллионов евро. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Эта акция была объявлена для того, чтобы украинцы не чувствовали себя одинокими и брошенными. Она была направлена на тех, кто является жертвами войны на востоке, на те сферы, в которых люди просто выживали», — рассказал представитель главы Ватикана на Украине архиепископ Клаудио Гуджеротти.

Папа Римский призвал всех католиков Европы помочь пострадавшим украинцам. Акцию по сбору средств назвали «Папа для Украины». Прихожанам удалось собрать 11 миллионов евро, еще 5 миллионов понтифик добавил из своих личных фондов. 6 миллионов евро потратили на проведение тепла в жилые дома, 8 миллионов — на закупку медицинских, гигиенических и продовольственных товаров, еще миллион — на психосоциальную поддержку для детей и взрослых.

Организаторы акции отметили, что финансовую поддержку получили жители только той части Донбасса, которая находится под контролем Украины. Благотворители столкнулись с трудностями в распространении помощи на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Католикам удалось договориться с Красным крестом, который от их имени обеспечивает ДНР и ЛНР продуктами и медикаментами.

В 2016 году Папа Римский уже пожертвовал украинцам шесть миллионов евро. Деньги предназначались двум миллионам жителей Донецка, Луганска, Харькова и Днепропетровска вне зависимости от религиозной, конфессиональной или этнической принадлежности.

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