Россиянка забрала у мужа ребенка и зарезала его

В Симферополе россиянка забрала у мужа 7-летнего сына и зарезала его. Об этом сообщается на сайте главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

По данным следователей, вечером 8 февраля прохожие обнаружили тело 7-летнего мальчика с множественными колото-резаными ранениями в области живота и груди в салоне автомобиля на улице Сельвинского. Рядом с машиной без сознания лежала 40-летняя мать ребенка. В настоящее время она госпитализирована с сильнейшей передозировкой медикаментов.

По предварительной информации, ребенок проживал с отцом после расставания родителей. Утром 8 февраля женщина забрала сына и перестала выходить на связь. Когда она не вернулась к обговоренному времени, родственники забили тревогу и стали обзванивать экстренные службы.

Правоохранители изъяли с места преступления доказательства, свидетельствующие о причинении смертельных ранений ребенку его матерью — орудие убийства и пустые упаковки от сильнодействующих медицинских препаратов. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ пункта «в» «Убийство малолетнего».

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