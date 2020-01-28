Россиянин зарезал сбежавшую от него беременную подругу

В Новосибирске мужчина зарезал сбежавшую от него беременную подругу. Об этом во вторник, 28 января, сообщает «Комсомольская правда».

Пострадавшая была госпитализирована после нападения, однако врачи не смогли ее спасти.

Момент убийства попал на камеры видеонаблюдения.

Позже газета «Комсомольская правда» написала, что спустя сутки, 28 января, в Омске задержали 33-летнего мужчину, который подозревается в убийстве беременной. Его везут в Новосибирск для дачи показаний.

В конце декабря 2019 года сообщалось , что россиянин отказался выпускать бывшую жену из дома и поджег ее. Его приговорили к 8,5 года колонии строгого режима.

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