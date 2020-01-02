Мать похищенной в Москве девочки захотели лишить родительских прав

Следственный комитет по городу Москве направил в компетентные органы документы для рассмотрения вопроса о лишении или ограничении родительских прав матери девочки, которую похитили в новогоднюю ночь. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Сейчас здоровью девочки ничего не угрожает, она передана в органы опеки и попечительства. Следователи проводят проверку.

О похищении девочки стало известно 1 января. По информации полиции, инцидент произошел на улице Яблочкова в Бутырском районе столицы. РЕН ТВ сообщил, что, по словам подозреваемой в похищении, ребенок был найден на улице.

Россиянка, задержанная по подозрению в похищении семилетней девочки в Москве, была приглашена на Новый год в семью ребенка. В показаниях она объяснила, что пыталась спасти девочку. По ее словам, мать похищенной громко ругалась со своим сожителем. Зашедшая на праздник Татьяна Грачева рассказала, что увидела грязного ребенка, пьяных людей, крики и шум. Она отметила, что девочка сама попросила забрать ее и в 2:30 по московскому времени они ушли. Она привела девочку к себе домой и уложила спать.

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