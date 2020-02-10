Российская футболистка рассказала о лесбиянках в спорте

Российская футболистка французского «Генгама» Екатерина Тырышкина в интервью YouTube-каналу «КраСава» рассказала об однополых отношениях в женском спорте.

Тырышкина посчитала, что это обычная практика для футбола. Она отметила, что не сталкивалась с домогательствами, однако несколько раз отказывала лесбиянкам. «Это во всех видах спорта и в жизни. Так случается. В этом нет ничего такого, ничего зазорного», — заявила спортсменка.

По словам россиянки, зачастую футболистки переходят из клуба в клуб парами. «Если футболистку хотят видеть в команде, то ее партнершу могут взять прицепом», — добавила она.

В декабре прошлого года футболистки сборной США Али Кригер и Эшлин Харрис поженились. Отмечалось, что они познакомились десять лет назад в расположении национальной команды.

Тырышкина выступает за «Генгам» с 2018 года. В составе итальянской «Брешии» она стала вице-чемпионкой женской Серии А в сезоне-2016/2017.

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