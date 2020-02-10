Среди богатейших бизнесменов России появился новичок

Создатель группы «Комус» Сергей Бобриков вошел в список 200 богатейших бизнесменов России 2020 года. Об этом сообщает журнал Forbes.

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Сам рейтинг наиболее состоятельных россиян за 2020 год издание опубликует только в мае. Однако уже сейчас издание отмечает, что состояние Бобрикова превысило 800 миллионов долларов — эта сумма является порогом для вхождения в топ-200 богатейших бизнесменов.

Сергей Бобриков родился в 1962 году в хуторе Новомаксимовский Волгоградской области. В 1989 году окончил юридический факультет МГУ, а в 1991-м вместе с двумя товарищами на базе студенческого кооператива создал «Комус». В 1992 году Бобриков стал его единоличным владельцем. Тогда компания торговала канцелярскими бланками.

В настоящее время «Комус» специализируется на продаже канцелярских принадлежностей и товаров для офиса. Группа владеет производствами бумаги и картона, сетью розничных (105 точек) и интернет-магазинов. Финансовая отчетность группы не раскрывается. В 2006 году сам Бобриков оценивал годовой оборот компании в 460 миллионов долларов при рынке товаров для офиса в 2-2,5 миллиарда. По словам бывшего сотрудника «Комуса», к началу 2010-х годов оборот компании вырос до 1,5-2 миллиарда.

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