Опубликованы уникальные фотографии освободивших Европу от нацизма полководцев

Министерство обороны России опубликовало уникальные фотографии советских полководцев Великой Отечественной войны, освободивших Европу от нацизма. Снимки появились на сайте ведомства.

В сообщении говорится, что фотодокументальный проект «Полководцы России. Освободители Европы» посвящен выдающимся советским военачальникам, чьи фронты и армии освободили Европу от немецко-фашистских захватчиков. Большинство снимков опубликовано в открытом доступе впервые. На них запечатлены события завершающего этапа войны: боевые полководческие будни, парады в освобожденных городах, минуты отдыха, встречи с союзниками и представителями спасенных народов.

Фотографии принадлежат родственникам военачальников.

В июле 2019 года Минобороны создало на своем сайте специальный раздел, посвященный выдающимся советским и российским флотоводцам. В проекте под названием «Они Россию выводили в океан» появились снимки, рассказывающие о жизни адмиралов Николая Кузнецова, Сергея Горшкова, Ивана Юмашева и многих других.

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