Рассекречены документы об освобождении Севастополя

Минобороны России опубликовало материалы, посвященные освобождению Севастополя 9 мая 1944 года. Ранее не публиковавшиеся снимки и документы размещены на сайте ведомства.

Среди материалов итоговая оперсводка боевых действий войск Приморской армии в мае 1944 года, журнал боевых действий с показаниями захваченного в плен генерал-лейтенанта Беме, боевое донесение от 9 мая 1944 года генерала Федора Толбухина, а также альбом эффективности действий 8-й Воздушной армии в боях за освобождение Крыма. В документах описаны сражения на улицах Севастополя, боевые вылеты и уничтожение сил противника, включая самолеты и другую технику.

Фото: Минобороны России 1 /3

Также опубликованы разведданные с описанием разрушений в районах вблизи Севастополя и в самом городе, результаты выполнения боевых задач подводными лодками, схема оборонительных сооружений наземной группировки противника и базирования авиации по данным аэрофотосъемки 13 и 20 апреля 1944 года, номера газет «Сталинское знамя» и «Звезда» со статьями о боях и подвигах при освобождении города.

Крымская наступательная операция проводилась с 8 апреля по 12 мая 1944 года силами 4-го Украинского фронта, Отдельной Приморской армии, Черноморским флотом и Азовской военной флотилией. 16 апреля попытка взять Севастополь с ходу провалилась, после чего начался штурм. 9 мая город был освобожден. Крымская операция завершилась полным разгромом 17-й армии вермахта.

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