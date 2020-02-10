Рассказавший о бессмысленной российской жизни американец пожаловался на угрозы

Американский хоккеист Тим Стэплтон, раскритиковавший жизнь в России, в интервью подкасту Spittin Chiclets пожаловался на угрозы в свой адрес.

Стэплтон рассказал, что после выхода интервью ему стали поступать звонки с неизвестных номеров с требованием перезвонить им в Москву. «Это были угрозы! Я так и не позвонил. Сначала я подумал, что кто-то мог меня разыграть, но потом стало реально страшно», — признался он. Хоккеист отметил, что не хотел портить репутацию никому в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

В ноябре прошлого года Стэплтон, вспоминая о выступлениях в КХЛ, назвал жизнь в России бессмысленной. По его словам, российские хоккеисты были чересчур расточительными, тренировки беспорядочными, а финансирование клубов непрозрачным.

Стэплтон выступал за такие российские клубы, как «Ак Барс», магнитогорский «Металлург», «Нефтехимик» и «Спартак». Его последней командой был немецкий «Ингольштадт».

Создателем подкаста Spittin Chiclets является американский хоккеист Райан Уитни. Вместе с гостями он часто критикует россиян и жизнь в стране.

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