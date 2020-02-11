Россияне выберут площадки фестивалей «Культурного кода»

В России открылось голосование за выбор трех площадок, в которых пройдут креативные фестивали в рамках проекта «Культурный код», запущенного совместно президентской платформой «Россия — страна возможностей» и ОНФ. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отдать голос за одну из шести площадках в шести регионах России — Татарстан (Казань), Удмуртия (Ижевск), Ставропольский край (поселок Солнечнодольск), Ленинградская область (Волховский муниципальный район), Нижегородская область (Нижний Новгород) и Челябинская область (Челябинск) — можно в официальной группе проекта во «ВКонтакте». Голосование продлится до 3 марта. В трех регионах, которые наберут меньше всего голосов, пройдут другие творческие мероприятия.

Проект «Культурный код» позволит улучшить облик российских городов, заверил сопредседатель центрального штаба ОНФ Алексей Комиссаров. «В рамках проекта будут созданы масштабные художественные работы на фасадах домов. Молодые художники получат шанс реализовать свой талант в художественных работах на 60-метровых фасадах домов, станут причастными к изменениям городской среды и появлению музеев современного искусства под открытым небом», — объяснил суть программы он.

В Экспертный совет конкурса входят руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, заместитель руководителя Исполкома ОНФ Ирина Плещеева, руководитель молодежных проектов АНО «Россия — страна возможностей» Ирина Карих, исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели, член Российской академии художеств, российский художник, граффитист Александр Купалян и художники-граффитисты — Филипп Дульмаченко, Дима Раско, Илья Робе и Иван Фанс.

Фестивали пройдут с с 15 апреля по 30 октября. Планируется, что в них примут участие не менее 40 художников из разных стран мира, которые создадут около 100 масштабных работ.

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