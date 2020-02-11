В России домашний пес загнал на дерево редкого леопарда и попал на видео

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В Приморском крае домашний пес загнал на дерево леопарда. Произошедшее попало на видео и заинтересовало журналистов РИА Новости.

Иван Щербатюк рыбачил у реки в районе села Кроуновка, когда его собака по кличке Град столкнулась с редким хищником. Россиянин услышал громкий лай и пошел проверить, что произошло. «На одном из деревьев был леопард, а Град стоял внизу и лаял, — рассказывает рыбак. — Леопард сидел, свесив лапки». Затем он сходил за телефоном и снял дальневосточного леопарда на видео.

На кадрах видно, как хищник сидит на дереве, а снизу на него лает Град. Щербатюк отметил, что пес отказывался идти домой, поэтому ему пришлось возвращаться одному. Через несколько часов питомец сам вернулся к хозяину. По словам рыбака, местные жители никогда не видели в том районе леопардов.

Замдиректора по науке приморского национального парка «Земля леопарда» Юрий Дарман подчеркнул, что леопарды, особенно молодые особи, боятся собак. По этой причине на юго-западе Приморья запрещена охота с псами. «Они загоняют зверя на дерево, потом охотник не может собак отозвать, боится и стреляет», — пояснил эксперт.

Дарман также предположил, что хищнику, который попал на видео, около двух лет. «От человека он убежал бы, а от собаки не может — та быстро бегает», — заключил он.

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