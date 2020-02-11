Звезде «Обыкновенного чуда» удалили легкое

Российской актрисе театра и кино Евгении Симоновой удалили легкое. Об этом сообщает «Экспресс-газета» во вторник, 11 февраля.

Уточняется, что операция прошла в Германии. 12 лет назад звезде «Обыкновенного чуда» диагностировали онкологическое заболевание. Несмотря на это, 64-летняя народная артистка России продолжает работать в театре, однако отказывается от гастролей.

Симонова также известна по картинам и сериалам «В бой идут одни "старики"», «Метод», «Афоня», «Школьный вальс», «Дети Арбата», «Дело гастронома №1» и «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант».

В мае 2019 года российская актриса Александра Яковлева рассказала, что тоже борется с онкологическим заболеванием. По словам артистки, у нее впервые в жизни началась сильная депрессия, когда она услышала о своем диагнозе. Она чувствовала, что ей было не с кем обсудить свое состояние, кроме лечащего врача, который призвал ее не опускать руки. 62-летняя Яковлева призналась, что изначально доктора сказали, что ей осталось жить около трех месяцев, однако она борется с болезнью уже на протяжении двух лет.

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