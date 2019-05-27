Звезда «Чародеев» рассказала о двухлетней борьбе с раком

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Александра Яковлева

Российская актриса Александра Яковлева борется с онкологическим заболеванием. Об этом она сообщила в эфире передачи «Привет, Андрей!», запись которой опубликована в YouTube-аккаунте телеканала «Россия 1».

По словам артистки, у нее впервые в жизни началась сильная депрессия, когда она услышала о своем диагнозе. Она чувствовала, что ей было не с кем обсудить свое состояние, кроме лечащего врача, который призвал ее не опускать руки.

Яковлева призналась, что изначально доктора сказали, что ей осталось жить около трех месяцев, однако она борется с болезнью уже на протяжении двух лет. «Мне сейчас 62 года, и так хочется жить», — сказала она.

В феврале появилась информация о том, что актрису экстренно доставили в больницу в Санкт-Петербурге. Отмечалось, что причиной госпитализации стал судорожный припадок. Позднее Яковлева опровергла эту новость и предположила, что «какие-то враги эту чушь распространяют».

Помимо актерской карьеры, Александра Яковлева занимается общественной и политической деятельностью. Она является председателем калининградского регионального отделения партии «Яблоко». Артистка появлялась в таких фильмах, как «Чародеи», «Экипаж», «Человек с бульвара Капуцинов», «Светлая личность», «Слезы капали» и «Приказано взять живым».

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