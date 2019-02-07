Звезду «Чародеев» насмешили новости о госпитализации и пене изо рта

Актриса Александра Яковлева, известная по фильмам «Чародеи» и «Экипаж», отозвалась на новости о своей госпитализации. В беседе с корреспондентом «Федерального агентства новостей» она рассмеялась и уверила, что «жива-здорова».

«Наверное, какие-то враги эту чушь распространяют», — отметила актриса.

Она добавила, что готовится к премьере. В интервью «Комсомольской правде» Яковлева уточнила, что речь идет о спектакле «Две женщины и лейтенант» в петербургском ДК имени Горького. Актриса предположила, что фейк могли распространить для того, чтобы сорвать постановку.

Ранее РЕН ТВ и Telegram-канал «112» сообщили со ссылкой на источники, что у Яковлевой случился судорожный припадок и пошла пена изо рта. По их информации, актрису доставили в одну из больниц Петербурга.

Кроме «Чародеев» и «Экипажа», Яковлева снялась в таких картинах, как «Слезы капали», «Человек с бульвара Капуцинов», «Приказано взять живым», «Восемь дней надежды» и других. В 2016 году она исполнила эпизодическую роль в новом «Экипаже» Николая Лебедева.

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