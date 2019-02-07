Звезду «Чародеев» и «Экипажа» Александру Яковлеву экстренно госпитализировали

Советскую и российскую актрису Александру Яковлеву, сыгравшую в фильмах «Чародеи», «Экипаж» и «Человек с бульвара Капуцинов», экстренно госпитализировали в Санкт-Петербурге. Об этом в четверг, 7 февраля, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свои источники.

По данным телеканала, у 61-летней Яковлевой случился судорожный припадок, когда она отдыхала в своей квартире. Ее доставили в одну из городских больниц. Telegram-канал «112» добавляет, что артистка смотрела телевизор, когда у нее неожиданна пошла пена изо рта.

Роль Тамары в «Экипаже» Александра Митты 1979 года стала дебютной для актрисы. Затем она снялась в таких картинах, как «Слезы капали», «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов», «Приказано взять живым», «Восемь дней надежды» и других. В 2016 году она исполнила эпизодическую роль в «Экипаже» Николая Лебедева.

Александра Яковлева активно занимается общественной и политической деятельностью.

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