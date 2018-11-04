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Актрису Татьяну Васильеву госпитализировали после инцидента в метро

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Народную артистку Татьяну Васильеву госпитализировали в Институт Склифосовского с травмой головы. Об этом она рассказала в своем видеообращении в Instagram.

По словам актрисы, в вагоне метро ей защемило дверями голову.

«Я поехала на тренировку утром, подъехал сумасшедший состав, видимо, с машинистом таким же, и открылись двери, одни старались выйти, другие войти. Я была из тех, кто должен был войти. Некоторые успели выйти, некоторые нет. Я входила, и получила дверями по голове. Это было неожиданно для меня, постепенно стало доходить, что мне очень больно», — рассказала Васильева.

По ее словам, предупреждения о том, что двери закрываются, не было. После инцидента актриса обратилась к начальнику станции и рассказала о случившемся.

Васильева отыграла два спектакля, после чего обратилась в больницу.

По информации агентства «Москва», в пресс-службе метрополитена сообщили, что мигал красный запрещающий сигнал.

«В субботу утром один из пассажиров пытался зайти в вагон при мигании красного запрещающего сигнала. К сожалению, пассажира "ударило" дверями. Наши сотрудники предложили вызвать скорую помощь, чтобы убедиться, что здоровью пассажира ничто не угрожает, но она отказалась. Искренне сожалеем о произошедшем и надеемся, что этот эпизод не отразится на здоровье пассажира», — говорится в сообщении.

Татьяна Васильева выступает с 2015 года в московском театре «Миллениум». Она также играла в фильмах «Самая обаятельная и привлекательная», «Увидеть Париж и умереть» и других.

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