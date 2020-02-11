Предсказан скорый малый ледниковый период

Специалисты НАСА выяснили, что морские течения в Арктике ускоряются и становятся более турбулентными из-за быстрого таяния льда. Однако, если многолетние ветры изменят свое направление, то предсказывается, что огромное количество талой воды, выпущенной в Атлантику, может вызвать скорый малый ледниковый период, значительно охладив климат Западной Европы. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Ученые проанализировали данные, собранные за 12 лет спутниками, которые наблюдали за круговым течением Бофорта (Beaufort Gyre), которое аккумулирует пресную талую воду. Оказалось, что таяние ледников и образование большого количества холодной пресной воды дестабилизирует течение и циклы в Атлантическом океане.

Течение Бофорта поддерживает полярную среду в равновесии, удерживая пресную воду в приповерхностном слое Северного Ледовитого океана. Оно формируется ветром, который дует по часовой стрелке, собирая пресную воду от тающих ледников, речных стоков и осадков. Пресная вода находится поверх теплой соленой воды, защищая морской лед и регулируя климат Земли. В течение десятилетий холодная вода затем попадает в Атлантический океан и уносится в небольших количествах южными течениями.

С 1990-х годов в круговороте накопилось около восьми тысяч кубических километров пресной воды. Основной причиной этого является потеря морского льда летом и осенью. В свою очередь, лишенная ледяного покрова сильнее ускоряется ветром, что предотвращает выход талой воды в Атлантический океан. Однако, если многолетний западный ветер поменяет направление, то течение начнет вращаться против часовой стрелки, выпустив огромные количества холодной воды в Атлантику и изменив региональный климат. Раньше в этом регионе ветра меняли направления каждые пять-семь лет, поэтому вероятно, что это произойдет вновь.

Растущая турбулентность способствует смешиванию теплой и холодной воды, что также влияет на ускоренное таяние льда.

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