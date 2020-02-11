Убийцу полицейского в московском метро приговорили к 18 годам колонии

Убийцу полицейского на станции «Курская» московского метро приговорили к 18 годам колонии. Об этом во вторник, 11 февраля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Коллегия присяжных вынесла подсудимому Нурлану Муратову обвинительный вердикт с оговоркой, что он заслуживает снисхождения. Приговор суда полностью совпал с требованиями прокурора.

В пресс-службе отметили, что суд частично удовлетворил иск потерпевшего о компенсации морального вреда, постановив взыскать в пользу родственников убитого полицейского Андрея Райского полмиллиона рублей.

Преступление было совершено в сентябре 2018 года. Как установил суд, 23-летний сотрудник УВД на Московском метрополитене остановил уроженца Киргизии Муратова для проверки документов. Они пошли в отдел полиции для разбирательства, но по дороге зашли в служебный туалет, где подсудимый выхватил у полицейского служебный пистолет, убил его выстрелом в голову и убежал. Мужчину задержали в тот же день, он не признал вину в совершении преступления.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru