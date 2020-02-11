Всех пациентов написавшего об убийстве ветеранов российского медбрата проверили

В пермской городской больнице имени Гринберга проверили документы всех умерших пациентов после сообщения сотрудника учреждения о том, что он убил не менее 10 человек, отключив их от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом главный врач больницы Анастасия Крутень рассказала телеканалу РЕН ТВ.

Крутень рассказала, что были проверены все истории умерших за период работы данного сотрудника, а также истории болезни и заключения патологоанатомов. У всех скончавшихся пациентов было проведено вскрытие, одного умершего не вскрывали — по религиозным убеждениям родственников. Признаков насильственной смерти во всех заключениях обнаружено не было. «Все пациенты были тяжелые», — уточнила главврач.

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Ранее 11 февраля медбрат-анестезист больницы имени Гринберга Сергей Калинин признался, что писал анонимные письма на портале «Двач». Как сообщала Baza, мужчина рассказал коллегам, что публиковал фейковые сообщения в состоянии алкогольного опьянения и не думал никого убивать на самом деле. Он утверждал, что все написанное им — «плод его воспаленных фантазий». Перед этим Калинина проверили на детекторе лжи. Согласно показаниям, мужчина не врал, что писал анонимные сообщения, однако никого не убивал.

Ранее на «Дваче» появились признания анонимного пользователя, который писал, что работает анестезистом в клинике и убивает пожилых пациентов, отключая их от систем жизнеобеспечения. Он утверждал, что убил десять ветеранов Великой Отечественной войны. Другие комментаторы на форуме попытались вычислить автора постов. Сначала они решили, что это медбрат областного госпиталя для ветеранов войн. После проверки этого человека на полиграфе под подозрение попал сотрудник больницы имени Гринберга.

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