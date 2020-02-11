Обвиненный в убийствах российских ветеранов медбрат объяснился

Медбрат-анестезист пермской городской больницы имени Гринберга Сергей Калинин признался, что это он писал анонимные сообщения на портале «Двач» об убийстве пенсионеров и объяснил свои действия, сообщает Baza.

Материалы по теме «Забавно, как они глаза пучат и пытаются вдохнуть» Россиянин рассказал, что убивает ветеранов в больнице. Его ищут пользователи сети и следователи

По информации издания, мужчина рассказал коллегам, что публиковал фейки в состоянии алкогольного опьянения и в действительности никогда не думал никого убивать. По его словам, все написанное им — это вымысел, «плод его воспаленных фантазий».

Калинина проверили на детекторе лжи. Согласно его результатам, медработник на самом деле автор сообщений, однако он не лжет, когда говорит, что никого не убивал. В больнице, где работает подозреваемый, прошла проверка. Были изучены истории болезней пациентов, графики дежурств и заключения патологоанатомов за четыре года. Случаев преднамеренного причинения вреда больным выявлено не было. Правоохранительные органы продолжают свою проверку.

Ранее на «Дваче» появились признания анонимного пользователя, который писал, что работает анестезистом в клинике и убивает пожилых пациентов, отключая их от систем жизнеобеспечения. Он утверждал, что убил десять ветеранов Великой Отечественной войны. Другие комментаторы на форуме попытались вычислить автора постов. Сначала они решили, что это медбрат областного госпиталя для ветеранов войн. После проверки этого человека на полиграфе под подозрение попал сотрудник больницы имени Гринберга.

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