В написании анонимного поста об убийстве ветеранов обвинили еще одного медбрата

Пользователи форума «Двач» назвали имя еще одного медбрата-анестезиста, который, по их мнению, может быть автором анонимного поста с признанием в убийстве беспомощных ветеранов. Об этом в субботу, 8 февраля, сообщает Readovka.

Новым «подозреваемым» оказался сотрудник пермской городской клинической больницы им. С. Н. Гринберга, 26-летний Сергей К., который якобы является давним пользователем форума и оставил на «Дваче» много следов. Так, в одном из постов (вероятно, во время выяснения отношений с кем-то из собеседников) он написал свою почту, имя и город, а также добавил фразу «приходите, свинцом угощу», из чего двачеры сделали вывод, что у него есть настоящее или пневматическое оружие — на фотографии заявившего об убийствах анонима фамилия на бейдже была закрыта стволом пневматического пистолета.

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Из других доказательств, которыми оперируют на «Дваче», — схожесть формы, которая попала на фото, с той, какую носят медработники в Перми, а также смайл «:3», который использовали и аноним, и пермский медбрат. Кроме того, администратор «Двача» якобы подтвердил совпадение локации ip-адресов, с которых отправлялись сообщения.

Readovka связалась с мужчиной, он отшутился и отверг обвинения, однако после появления постов со своим именем на «Дваче» скрыл или стер все фотографии во «ВКонтакте».

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что медбрата Кировского областного госпиталя, которого обвиняли в убийстве ветеранов, проверили на детекторе лжи и сняли с него любые обвинения. В пятницу, 7 февраля, он записал видеообращение, в котором обвинил СМИ и пользователей сети в клевете.

Утром 7 февраля сообщалось о якобы разоблачении анонимного пользователя форума «Двач», который рассказал, что работает анестезистом и убивает пациентов, отключая их от аппарата искусственной вентиляции легких. Этой информацией заинтересовались в СУСКР по Кировской области, сообщив о начале проверки. Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах рассказал, что по первым результатам никаких подозрительных смертей в больницах Кировской области, в том числе в госпитале ветеранов войн, не выявлено.

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