Россия
 
Последние новости
Россия ответила на обвинение в преследовании спутников США
Умер изучавший рак нобелевский лауреат Стэнли Коэн
Бывший боец UFC потребовал от Емельяненко разборки на пистолетах или ножах
Трамп обвинил разорвавшую его речь сторонницу импичмента в нарушении закона
В Иране рассказали о пользе санкций США
«Метис» подбил T-72
Россиянин изнасиловал 16-летнюю студентку на кладбище
Среди пострадавших в массовой драке в Казахстане не оказалось россиян
Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях между странами
Новости партнеров

Обвиненного в убийствах ветеранов медбрата проверили на детекторе лжи

Перейти в «Мою Ленту»

Медбрата Кировского областного госпиталя, которого обвиняли в убийстве ветеранов, проверили на детекторе лжи. Об этом в субботу, 8 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

По его словам, все обвинения с медбрата-анестезиста сняты после того, как он прошел детектор лжи.

8 февраля стало известно, что Минздрав отреагировал на сообщения об анестезисте, который якобы убивает ветеранов в одной из российских больниц. Ведомство направило обращения в МВД России, Следственный комитет РФ и правительство Кировской области для проверки фактов.

Ранее в Кировском областном госпитале для ветеранов войн опровергли информацию о каких-либо насильственных смертях в медучреждении.

Утром 7 февраля сообщалось о якобы разоблачении анонимного пользователя форума «Двач», который рассказал, что работает анестезистом и убивает пациентов, отключая их от аппарата искусственной вентиляции легких. Этой информацией заинтересовались в СУСКР по Кировской области, сообщив о начале проверки. Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах рассказал, что по первым результатам никаких подозрительных смертей в больницах Кировской области, в том числе в госпитале ветеранов войн, не выявлено.

Начальник областного госпиталя для ветеранов войн Александр Розуван заявил, что разговаривал с медиком, которого представили как убийцу. Тот ответил, что он «простой работяга из деревни, но сейчас его затравят». Фактов смерти пациентов во время дежурства медбрата не выявлено. Позже мужчина сам записал видеообращение, в котором обвинил пользователей сети и СМИ в клевете и попросил оставить его в покое.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Общество»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru
Предыстория: Минздрав отреагировал на сообщения об убийстве ветеранов анестезистом
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Минздрав отреагировал на сообщения об убийстве ветеранов анестезистом
Обвиненный в «убийстве» ветеранов российский анестезист записал видеообращение
Убийство ветеранов российским анестезистом опровергли
Другие материалы рубрики
Россия18:56 7 февраля

«Забавно, как они глаза пучат и пытаются вдохнуть»

Россиянин рассказал, что убивает ветеранов в больнице. Его ищут пользователи сети и следователи
13:19Сегодня

Россия ответила на обвинение в преследовании спутников США

12:04Сегодня

В Москву придет «мрачноватая» оттепель

11:23Сегодня

Минздрав отреагировал на сообщения об убийстве ветеранов анестезистом

Россия00:01 5 февраля

«На деле пока нет ни лекарств, ни вакцины»

Китайский коронавирус убил почти 500 человек. Что о нем говорят российские врачи?
10:49Сегодня

Названы дата и место прощания с депутатом Госдумы Хайруллиным

10:20Сегодня

Освободившийся из тюрьмы россиянин обокрал любовницу и купил жене подарок

09:44Сегодня

Названа новая версия катастрофы вертолета депутата Госдумы Хайруллина

Россия00:03 2 февраля

«Страна-мечта, которой, возможно, и нет на свете»

Как советские люди слушали рок, носили джинсы и боялись иностранных конфет с лезвиями
15:0321 января

Россияне пожаловались на притеснение после массовой драки с цыганами

08:48Сегодня

Россия пообещала Латвии ответ за травлю журналистов

07:25Сегодня

Познер оценил идею упростить получение российского гражданства

Россия
«На деле пока нет ни лекарств, ни вакцины»
Китайский коронавирус убил почти 500 человек. Что о нем говорят российские врачи?
В Москве прооперировали пациента с двумя смертельно опасными заболеваниями
«Узкие глаза – значит, опасный!»
 
Москвич в маске забился в судорогах и напугал пассажиров метро
Россия вводит новые меры для борьбы с коронавирусом из Китая
Его уже внесли в один список с чумой и сибирской язвой. Под наблюдением врачей — тысячи россиян
Российская пенсионерка перекрыла дорогу везущему китайцев на карантин автобусу
«Страна-мечта, которой, возможно, и нет на свете»
Как советские люди слушали рок, носили джинсы и боялись иностранных конфет с лезвиями
Все материалы
Мир
Заразившихся коронавирусом оказалось почти 35 тысяч
Дональд ТрампНе вышел срок
Импичмент Трампа провалился. Что это означает для США, России и всего мира?
Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях между странами
Импичмент Трампа провалился
Президента США оправдали по всем пунктам обвинения. Он остается на посту
Гражданка США скончалась от коронавируса в Ухане
Men walk past newly painted murals on the 64th anniversary of "Nakba", Arabic for catastrophe, the term used to mark the events leading to Israel's founding in 1948, in Gaza City, Tuesday, May 15, 2012. Hundreds of thousands of Palestinians fled or were forced from their villages during the war over Israel's 1948 creation, an event they commemorate every year as their "Nakba". (AP Photo/Dusan Vranic)Свобода по-американски
Дать денег и забрать оружие — как США решили обойтись с Палестиной
Сотни людей заразились вирусом после посещения казино в США
Все материалы
Бывший СССР
На Украине разработают закон против анонимных Telegram-каналов
Украина отвергла предложения Венгрии по языковому вопросу
«Я хотел спасти русское в себе»
Украинские студенты хотят учиться за рубежом. Почему они все еще едут в Россию?
Украина построит в Донбассе военные базы по стандартам НАТО
«Эта власть на поводке»
В команде Зеленского зреет раскол. Как в нем замешаны американские и украинские миллиардеры?
Раскрыты подробности отравления уволенного по звонку из США генпрокурора Украины
Немецкие солдаты и евреи на оккупированной территории. Шауляй, июль 1941 года. «Немцы были очень довольны»
Пособники нацистов убили в Литве 200 тысяч евреев. Теперь с них снимают ответственность за холокост
Все материалы
Экономика
Онлайн-кинотеатр Okko заключил эксклюзивную сделку с ViacomCBS Networks Russia
Черные дни
Смертельный коронавирус ударил по китайской экономике. Теперь под угрозой весь мир
Европе предсказали проблемы из-за новых санкций против «Северного потока-2»
«Рекламировать Россию только из-за ее близости неоправданно»
Проводник финских денег в Россию — об отношениях двух стран в эпоху санкций и кризисов
Польша отказалась от российского угля
Партнерский материал
В центре экосистемы
МегаФон запустил новое мобильное приложение
Белоруссия подсчитала потери из-за России
Все материалы
Силовые структуры
Следователи заинтересовались признанием российского медика в убийстве ветеранов
Халил АрслановЗамглавы Генштаба задержан в Москве
Главного связиста Российской армии обвинили в афере на семь миллиардов рублей
Любовницу Захарченко оштрафовали за подделку документов
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Россиянина оправдали за убийство гея
Гурам Чихладзе (Квежоевич)Бешеный бык
Вор в законе решил отомстить криминальному боссу Азербайджана. Он нанял 17 киллеров, но проиграл
Обвиненную в шпионаже топ-менеджера российского энергохолдинга вернули в СИЗО
Все материалы
Наука и техника
Раскрыта максимальная уязвимость российского супероружия
Обратный отсчет
Как США готовятся к репетиции масштабной войны с «агрессором» — Россией
Появилось видео сверхнизкого полета Ми-24 армии Хафтара
«Прогноз неутешительный»
 
Назван срок жизни новой Motorola Razr
Греет душу
На что способен доступный безрамочный ноутбук на AMD от Huawei
Объяснено появление загадочных гигантских кругов на Байкале
Все материалы
Спорт
Роналду назвали слишком старым
Лионель МессиТихий властелин
«Барселона» стала заложником Месси. Не пора ли им разойтись?
Смолов нашел разницу между испанским и российским футболом
«Не понимаю, почему мы так мало забиваем»
Битва «Сити» с «Вест Хэмом» и испытание для Анчелотти — главные интриги тура АПЛ
Нурмагомедову предсказали самый сложный бой в карьере
Сергей Шубенков«Задумывался уехать из России»
Чемпион мира Шубенков — о своей зарплате, допинговом скандале и ворующих чиновниках
Юные баскетболисты избили своего тренера
Все материалы
Культура
Актер пришел на «Улицу Сезам» в платье и разозлил американцев
На тропе войны
Кто получит «Оскар» в 2020 году и кто заслуживает его на самом деле
Алексей Панин назвал 70 процентов россиян закомплексованными и ущербными людьми
Умерла актриса из «Стар Трека»
В порядке Брэда
 
Пелагея пожаловалась на заказную травлю из-за развода
Пижамная вечеринка, черепаха и Садко
 
Все материалы
Интернет и СМИ
Старый мем обидел китайцев и рассорил их с россиянами
В сети ополчились на телеведущую за фотографию грязной комнаты
«Игрой это не назовешь»
Успешные люди бегут из больших городов в деревни. Фотографы показывают, что их ждет
В Instagram появилась новая функция
«Мы не прощаем. Ждите»
Самые влиятельные преступники современности держали в страхе весь мир. Куда и почему они исчезли?
Пишущая о Кадырове журналистка раскрыла подробности избиения в Грозном
Новые боги хайпа
TikTok мгновенно превращает неизвестных людей в звезд. Кто и как на этом зарабатывает?
Все материалы
Ценности
Богатые китайцы перестали покупать дорогую одежду из-за коронавируса
«Нет бога, кроме президента»
Школы закрыть, умных расчленить, деньги сжевать: как жил самый безумный диктатор Африки
Моделей популярного женского бренда раскритиковали за излишнюю сексуальность
Лукашенко заметил Путина без галстука и снял свой
Не женское это тело
Бикини, юбки и голые тела: во что превратились мужские недели моды
Раскрыт бренд пуховика Путина
Самое красивое оружие СССР
Как советская модель прославилась на весь мир, но закончила жизнь в психбольнице
Все материалы
Путешествия
Гигантская волна смыла стоявших на пирсе туристов в Крыму
«Люди уже хоронили меня»
Россиянка отправилась в одну из самых закрытых стран мира — Иран. Что она там увидела?
Опубликовано видео жесткой посадки переломившегося пополам самолета
«Нам устроили культурный геноцид»
Эти острова принадлежали итальянцам и туркам. Чем сегодня живут Додеканес?
Турист нашел необычный способ получить бесплатный номер в отеле
«Страх сковал мои ноги, и я не могла пошевелиться»
Россиянка отправилась в город с самым высоким уровнем жизни. Что она нашла на другом конце света?
Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере увеличилось
Все материалы
Из жизни
Более 200 незнакомцев пришли на похороны одинокого героя войны
«Прилетела на отдых и влюбилась»
Переехавшие в Египет россиянки — о любви, чужой культуре и смешанных браках
Две невесты вышли замуж за одного жениха и огорчили родственников
Мужчина хотел спасти соседа от собак и случайно застрелил его из арбалета
«В школу надо идти даже в день собственных похорон»
История россиянки, перебравшейся в Мюнхен
Врач 30 лет давал соседям советы и выставил за них счет
«Понюхай, ощути запах Афганистана!»
Россиянин влюбился в Афганистан. Он носит пуштунку, грызет каменный сыр и мечтает жить в кишлаке
Все материалы
Представлен Hyundai Creta второго поколения
Aston Martin DBX: внедорожник для Бонда
Видео: обзор новейшего кроссовера Aston Martin за 14 миллионов рублей
Renault представила Duster с салоном от Arkana
Автомобили-бестселлеры России
25 самых продаваемых моделей января 2020 года
Необычный «Запорожец» продают за миллион рублей
Длительный тест Toyota Camry V6: часть 1
Приятная неожиданность: первая часть длительного теста самой мощной Camry
Продажи новых автомобилей в России выросли вопреки ожиданиям
Все материалы
Дом
Депутат Мосгордумы забаррикадировалась в доме ради спасения пенсионерки
Пользователи сети помогли украсить новый дом Ким Кардашьян
«Дадим еще бабла, только пустите жить»
Как покупка квартиры в Москве приносит проблемы и разочарование — рассказывает молодая семья
В подвале старинного особняка нашли подпольный бар
Жилая зона
Что это — дом или тюрьма? Исправительно-трудовой тест
Санкт-Петербургу предрекли нехватку кладбищ
Эстонский стыд
Как поселок-призрак на границе с Россией доживает последние дни
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы