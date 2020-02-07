Убийство ветеранов российским анестезиологом опровергли

В Кировском областном госпитале для ветеранов войн опровергли информацию, полученную при помощи разоблачения анонимного пользователя форума «Двач», который рассказал, что работает анестезиологом и якобы убивал пациентов, отключая их от аппарата искусственной вентиляции легких. Об этом сообщило RT в своем Telegram-канале.

В медучреждении подтвердили, что у них работает сотрудник с именем Сергей Владимирович В., однако заявили, что он не пользуется социальными сетями. В больнице рассказали, что месяц назад их сотрудник удалил свой профиль в соцсети ВКонтакте. В учреждении также добавили, что фотографии опубликованы не им, так как у госпиталя другие бейдж и спецодежда, отличающиеся от запечатленных на фото.

«Какие-то хулиганы действуют. Мы сейчас Федеральную службу безопасности пригласили, и они сейчас с нами будут тут работать. Мы найдем этих хулиганов», — заявил собеседник издания.

Начальник госпиталя Александр Розуван сообщил, что разговаривал с медиком, которого представили как убийцу. Тот ответил, что у него нет врагов — он якобы «простой работяга из деревни, но сейчас его затравят». В кировском минздраве подтвердили, что такой сотрудник действительно работает в госпитале, однако предварительная проверка «не выявила фактов смерти пациентов во время дежурства данного сотрудника».

Ранее сообщалось, что публикацией на «Дваче» заинтересовались следователи Кировской области, они начали проверку. Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах сообщил, что по первым результатам никаких подозрительных смертей в больницах Кировской области, в том числе в госпитале ветеранов войн, не выявлено. Как утверждают медики, отключить современный аппарат ИВЛ так, чтобы это не заметили другие сотрудники, сложно.

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