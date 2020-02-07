Обвиненный в «убийстве» ветеранов российский анестезист записал видеообращение

Анестезист Кировского областного госпиталя для ветеранов войн Сергей Вольф, скандал вокруг которого разгорелся после того, как на форуме «Двач» появились сообщения, что он якобы умерщвляет пациентов и получает от этого удовольствие, записал видеообращение. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

«Сегодня моя жизнь резко изменилась. Меня не просто оклеветали в социальных сетях и СМИ, меня унизили и оскорбили», — сказал он.

Вольф добавил, что не имеет никакого отношения к человеку, который говорил о том, что отключал людей от аппаратов искусственной вентиляции легких, и попросил оставить его и его семью в покое. «Я прошу Следственный комитет России доказать мою невиновность, найти и наказать тех, кто оклеветал меня. Я очень люблю свою работу и прошу дать мне возможность выполнять мои профессиональные обязанности», — резюмировал анестезист.

Утром 7 февраля стало известно о разоблачении анонимного пользователя форума «Двач», который рассказал, что работает анестезистом и якобы убивал пациентов, отключая их от аппарата искусственной вентиляции легких. Этой информацией заинтересовались в СУСКР по Кировской области, сообщив о начале проверки. Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах рассказал, что по первым результатам никаких подозрительных смертей в больницах Кировской области, в том числе в госпитале ветеранов войн, не выявлено.

Начальник областного госпиталя для ветеранов войн Александр Розуван сообщил, что разговаривал с медиком, которого представили как убийцу. Тот ответил, что у него нет врагов — он якобы «простой работяга из деревни, но сейчас его затравят». Фактов смерти пациентов во время дежурства Вольфа не выявлено.

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