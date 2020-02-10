Названы результаты проверки второго подозреваемого в убийстве ветеранов медбрата

Еще один медбрат-анестезист, обвиненный пользователями форума «Двач» в убийстве беспомощных ветеранов, оказался непричастен к возможным преступлениям. Об этом в своем Instagram заявила министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова.

По ее словам, в больнице, в которой работает медик, была проведена проверка с привлечением независимых экспертов и специалистов краевого Минздрава. После изучения историй болезней, графиков дежурств и заключений патологоанатомов за четыре года, какого-либо преднамеренного причинения вреда пациентам выявлено не было.

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«К счастью, информация об отключениях аппаратов ИВЛ во время его работы не подтвердилась», — написала Мелехова, добавив, что все необходимые материалы были переданы в следственные органы.

Утром 7 февраля сообщалось о якобы разоблачении анонимного пользователя форума «Двач», который рассказал, что работает анестезистом и убивает пациентов, отключая их от аппарата искусственной вентиляции легких. Этой информацией заинтересовались в СУСКР по Кировской области, сообщив о начале проверки. Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах рассказал, что по первым результатам никаких подозрительных смертей в больницах Кировской области, в том числе в госпитале ветеранов войн, не выявлено.

Изначально пользователи приписали авторство поста медбрату областного госпиталя для ветеранов войн. После того, как тот прошел проверку на детекторе лжи, подозрение пало на сотрудника пермской городской клинической больницы имени Гринберга.

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