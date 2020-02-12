На Украине раскритиковали слова Зеленского о вине СССР за начало Второй мировой

Президент Украины Владимир Зеленский попался в идеологическую ловушку, заявив о равной ответственности СССР и Германии за начало Второй мировой войны, заявил депутат Верховной рады Вадим Новинский. Его слова приводит «Апостроф».

Политик раскритиковал Зеленского за использование ряда риторических и идеологических приемов вслед за бывшим украинским лидером Петром Порошенко. Новинский привел в пример тезис о том, что «победа над фашизмом ничего не дала Украине» и о том, что «один тоталитарный режим сменился другим».

Депутат заявил, что сегодня граждане Украины являются свидетелями попыток перевернуть исторические ценности и правду с ног на голову. «Украинская пропаганда считает, что советские военачальники "завалили немцев трупами", не обращая внимания на то, что в реальности потери составили 11,5 миллиона бойцов в СССР против 8,6 со стороны Германии», — отметил Новинский.

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27 января Зеленский заявил, что в развязывании войны наравне с фашистской Германией виноват Советский Союз. Он добавил, что Польша первой почувствовала на себе «сговор тоталитарных режимов». «Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик холокоста», — отметил президент Украины на брифинге после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой.

Речь Зеленского резко раскритиковали российские политики. Так, сенатор Алексей Пушков обвинил главу государства в пересечении всех мыслимых и немыслимых границ подлости. Депутат Наталья Поклонская напомнила украинскому лидеру о деде-фронтовике, перед которым ему должно быть стыдно. Ее коллега Руслан Бальбек заявил, что президент плюнул в лицо оставшимся ветеранам.

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