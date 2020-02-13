В России усомнились в успехе «города-сада» Зеленского

Никто не поверит обещаниям президента Украины Владимира Зеленского о строительстве «города-сада» для переселенцев из Крыма, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

При этом он не стал отрицать, что «город-сад» или его подобие действительно могут появиться в Херсонской области. «Но только для того, чтобы выманить с полуострова людей, а затем выкручивать им руки в застенках СБУ (Службы безопасности Украины — прим. "Ленты.ру")», — отметил депутат.

По его словам, если Зеленский таким образом решил «ловить на блесну» жителей полуострова, то он ошибся, поскольку их вряд ли удивит украинская инфраструктура. «И уж тем более никто не поверит его президентским обещаниям», — заключил Бальбек.

Депутат заявил, что Киев уже показал свое отношение к крымчанам «тремя блокадами» — водной, продуктовой и энергетической. Он также напомнил, как украинские власти собирались начать диалог с Москвой и заверяли в запрете дискриминации русского языка и культуры. «И многое другое, что на выходе оказалось враньем», — добавил он.

Ранее Зеленский анонсировал строительство в Херсонской области «города-сада» для переселенцев из Крыма, среди которых — более 500 семей крымских татар. По его словам, такая договоренность была достигнута в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Украинский лидер отметил, что хотел бы получать информацию о ситуации на полуострове непосредственно от людей, которые там находятся.

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