Обеды российских школьников восхитили журналистку

Журналистка из Финляндии Керстин Кронвалль (Kerstin Kronvall) восхитилась обедами российских школьников. Она опубликовала материал о посещении школы в Гатчине, Ленинградская область, в издании Yle.

Кронвалль написала, что в школьной столовой детям дали на обед борщ и макароны с котлетой, а также хлеб и компот. Журналистка удивилась, что все дети помыли руки перед едой, и оценила систему дежурств школьников в столовой. Она добавила, что питание в российской школе стоит около двух евро (137,5 рублей).

Ранее в феврале сообщалось, что школьнику запретили пить из кулера за нежелание сдать деньги на него.Мама первоклассника школы №21 города Липецка обвинила учительницу в травле сына за то, что она не сдала деньги на кулер. Инцидент привлек внимание правоохранительных органов. Полиция и прокуратура проводят проверку.

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