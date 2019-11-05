Сотрудники петербургской «Ленты» массово отравились в столовой

В Петербурге более 50 человек отравились в корпоративной столовой гипермаркета «Лента». 26 из них госпитализированы в больницу имени Боткина, сообщили в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, с 3 по 5 ноября было зарегистрировано 55 случаев кишечной инфекции. 53 пострадавших работают в центральном офисе ООО «Лента», еще двое — сотрудник пищеблока и его родственник. У всех схожие симптомы: гастроэнтероколиты, энтероколиты, гастроэнтериты, энтериты.

В ходе санитарно-эпидемиологического расследования выяснилось, что в столовой неоднократно нарушалось санитарно-эпидемиологическое законодательство. В частности, не соблюдался температурный режим, сроки хранения пищевой продукции, у работников нет медицинских книжек. С реализации сняло более 200 килограммов неправильно хранившихся продуктов без маркировки.

Деятельность заведения временно приостановлена. «Материалы дела об административном правонарушении оформляются для направления в суд», — отметили в Роспотребнадзоре.

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