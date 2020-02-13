Загитова призналась в неоднократных попытках бросить спорт

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о том, что неоднократно пыталась бросить спорт. Ее слова приводит Tatler.

Загитова напомнила, что занимается у тренера Этери Тутберидзе с 13 лет. «Мы столько прошли вместе и столько всего пережили! Несколько раз я собиралась уходить из спорта, но мой характер не позволил», — призналась она.

8 февраля в обновленном рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU) японская фигуристка-одиночница Рика Кихира опередила лидировавшую до этого Загитову. Россиянка на данный момент не участвует в соревнованиях — в декабре 2019-го она объявила о приостановлении выступлений, сосредоточившись на участии в ледовых шоу.

17-летняя Загитова — чемпионка Олимпийских игр в Пхенчхане. Она также выигрывала чемпионат мира и Европы. 7 декабря 2019-го россиянка заняла шестое место в финале Гран-при, набрав 205,23 балла. После короткой программы Загитова была на втором месте, но допустила несколько ошибок при прокате произвольной. Победительницей стала ее соотечественница Алена Косторная.

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