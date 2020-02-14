Россиянка согласилась показать грудь в метро и получила кулаком в лицо

Жительницу Москвы в метро избил мужчина «на вид кавказской национальности» после того, как она показала грудь незнакомому пассажиру метро. Об этом ее подруга Карина Графенберг написала на своей странице во «ВКонтакте».

По словам Графенберг, инцидент произошел в ночь на 13 февраля. Она и ее друзья, четыре человека, ехали в полупустом вагоне метро. В этот момент к ее подруге подошел молодой человек и сел рядом, чтобы познакомиться. «Он попросил ее показать грудь для фото, она показала», — написала Графенберг.

Эти действия не понравились знакомому молодого человека, который до этого сидел в другом конце вагона и наблюдал. Мужчина начал выкрикивать оскорбления и требовать от девушки покинуть вагон. На вид ему было около 25 лет, он был «с бородой и в шапке». Компания отказалась выходить и предложила уйти мужчине, если «ему что-то не нравится».

После этого мужчина якобы подошел к подруге и начал бить ее кулаком по лицу. Графенберг начала защищать ее и также получила несколько ударов. Нападавшего пытались оттащить другие люди, однако он не успокаивался, угрожал изнасилованием, убийством, а также оскорблял других «на почве национальности и пола».

На станции в вагон зашли сотрудники полиции. Нападавший попытался скрыться, его задержали на станции Трубная. Пострадавших повезли в 9-й отдел полиции УВД на Московском метрополитене в районе Люблино. Там допросили свидетелей, отвезли пострадавших на медицинское освидетельствование и сняли побои. По словам Графенберг, на ее теле остались синяки, а у ее подруги рассечена губа, отколот кусок зуба, поврежден глаз, а лицо опухло от гематом.

После медосвидетельствования их вернули в отдел, заявление Графенберг написала только в девять утра. Девушка также опубликовала подтверждение того, что заявление приняли.

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