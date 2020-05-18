Избивший оголившую грудь в метро россиянку избежал уголовного дела

Мужчина, избивший жительницу Москвы, которая оголила грудь в метро, избежал уголовного дела. Об этом сообщила подруга пострадавшей Карина Графенберг на своей странице во «ВКонтакте».

Девушка также опубликовала постановление МВД, в котором сказано, что в возбуждении уголовного дела отказано в связи с отсутствием состава преступления.

Графенберг рассказала об избиении своей подруги в феврале 2020 года. По ее словам, подруга ехала с друзьями в метро, когда к ней подошел незнакомый молодой человек и сел рядом, чтобы познакомиться. Он попросил девушку показать грудь для фото и та согласилась.

После этого знакомый молодого человека, наблюдавший за происходящим, начал оскорблять девушку и требовать, чтобы она вышла из вагона. Получив отказ, мужчина якобы подошел к ней и начал бить ее кулаком в лицо, угрожая изнасилованием и убийством, а также оскорбляя других людей «на почве национальности и пола». Он пытался скрыться, но его задержали зашедшие на станции сотрудники полиции.

Как писала Графенберг, у нее остались синяки, а у ее подруги была рассечена губа, отколот кусок зуба. Ей также повредили глаз, а лицо опухло от гематом.

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