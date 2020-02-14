Найден способ остановить особо опасный рак

Биологи нашли способ обезвредить клетки одного из самых агрессивных типов рака молочной железы — трижды негативного рака груди. Это заболевание не реагирует на гормональную терапию и химиотерапию, и после лечения может рецидивировать. О новом методе лечения сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Используя передовую технологию генетического редактирования CRISPR, команда ученых смогла заблокировать активность одного из двух белков — RUNX2 или CBF-бета. Удаление любого из белков останавливало распространение рака, хотя ингибирование CBF-бета имело более сильный эффект. Если же белки вновь активировать, то рак возвращает свои опасные свойства.

По словам специалистов, предстоит провести еще много исследований, прежде чем на основе открытия будет разработана эффективная терапия. Поскольку белки-мишени также находятся в здоровых тканях, необходимо сделать так, чтобы препараты воздействовали только на RUNX2 или CBF-бета в злокачественных клетках.

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