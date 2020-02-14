Реакция российских военных на обстрел американцами сирийцев попала на видео

Видео: t.me/RVvoenkor

Реакция российских военных на столкновение американцев и сирийских курдов в провинции Хасака в Сирии попала на видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

На распространенной записи россияне из укрытия комментируют действия военнослужащих США, называя их «пиндосами», «бестолковыми вояками» и «даунами» и активно используя матерные слова.

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Затем они обсуждают, что «что-то стреляет»: «Авиация, пошел F-16. (...) Пулемет у него калибра 12,7 миллиметра» — и приходят к выводу, что американцы «сами провоцируют».

По данным ресурса, инцидент произошел 11 февраля, когда в населенный пункт Харбат-Хамо въехала колонна из шести бронемашин США. После требования местных жителей покинуть территорию американцы открыли огонь, убив подростка и мужчину. «Мужчины общины Харбат-Хамо в рамках самообороны открыли ответный огонь по агрессорам и подожгли бронемашину», — отмечается в публикации.

Ранее в Минобороны подчеркивали, что только благодаря усилиям прибывших к месту происшествия российских военнослужащих удалось предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта с местными жителями.

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