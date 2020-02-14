Антарктида побила абсолютный рекорд температуры

Ученые в Антарктиде зафиксировали новый рекорд температуры в 20,75 градуса Цельсия. По словам специалистов, этот показатель впервые преодолел 20-градусный барьер на континенте за всю историю наблюдений. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

В то же время исследователи подчеркивают, что рекордная температура ничего не говорит о тенденции изменения климата, поскольку представляет собой результат разового измерения, а не долгосрочного сбора данных. Однако до этого такая высокая температура никогда не регистрировалась в Антарктиде.

Рекорд был зафиксирован на острове Симур, расположенном у северной оконечности Антарктического полуострова. На Симуре находится аргентинская база Марамбио, на которой проводятся исследования по влиянию изменения климата на вечную мерзлоту региона.

Ранее сообщалось, что в феврале 2020 года в Антарктиде температура поднималась до 18,3 градуса по Цельсию, что стало рекордом с 1961 года.

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