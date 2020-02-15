Губерниев предсказал Устюгову потерю еще одного золота ОИ из-за «дешевого допинга»

Российский спортивный журналист Дмитрий Губерниев полагает, что биатлонисту Евгению Устюгову грозит лишение золотой медали, выигранной на Играх в Ванкувере в 2010-м. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«У Устюгова были аномальные показатели паспорта крови, теперь мы рискуем потерять его золотую медаль в масс-старте на Олимпиаде-2010! Ну что это такое, сколько можно попадать на одни и те же грабли?! Мы сидели на дешевом допинге, Устюгов использовал оксандролон, это анаболический стероид и это за полгода до Игр!», — заявил Губерниев. Он назвал ситуацию с Устюговым «чудовищной».

Ранее 15 февраля стало известно, что Устюгов был признан виновным в нарушении антидопиновых правил. Результаты отечественного биатлониста с марта 2013-го по конец сезона-2013/2014 были аннулированы. В частности, он был лишен золота в эстафете на Играх в Сочи. У россиянина есть 21 день, чтобы обжаловать приговор в Спортивном арбитражном суде (CAS). Если Устюгову не удастся оспорить данное решение, то российская сборная потеряет первое место в медальном зачете по итогам сочинской Олимпиады.

Расследование в отношении россиянина началось еще в 2018 году. Кроме Устюгова, под подозрение попали 64 отечественных биатлониста.

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