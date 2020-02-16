Появилось видео с места обстрела американских объектов в Багдаде

В сети появилось видео с места ракетного обстрела американского посольства и военной базы коалиции под руководством США в Багдаде. Ролик опубликовал журналист Бабак Тагвей в Twitter.

По его словам, ни одна из четырех ракет, выпущенных по «зеленой зоне» Багдада не попала в здание посольства США. Бабак также уточнил, что обстрел американских объектов устроил Корпус стражей исламской революции (КСИР). Официально эта информация не подтверждена. Также неизвестно, какой ущерб был нанесен объектам.

Об обстреле военной базы коалиции в Багдаде стало известно ранее 16 февраля. Также сообщалось, что несколько ракет упало вблизи американского посольства.

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