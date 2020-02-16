В Багдаде обстреляли базу американской коалиции

Военная база коалиции под руководством США в Багдаде подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Ущерб от атаки и количество пострадавших он не уточнил.

Телеканал Al Arabiya в свою очередь сообщил, что несколько ракет упало вблизи американского посольства в Багдаде.

В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Это стало ответом на гибель в Багдаде в результате авиаудара США командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани. Операция получила название «Мученик Сулеймани».

Позднее иранский генерал Амир-Али Хаджизаде заявил, что ракетные удары стали началом серии атак по американским базам во всем регионе. Он подчеркнул, что настоящей местью за убийство Сулеймани будет изгнание США с территории Ближнего Востока.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



