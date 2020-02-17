Стрельбу из новых «Градов» показали на видео

Минобороны России показало стрельбы из модернизированных систем реактивного огня «Град». Запись видео с учений опубликована на странице ведомства во «ВКонтакте».

Артиллеристы испытали партию боевых машин, которая поступила к ним в начале февраля. В Минобороны заявили, что новая техника позволит повысить боевые возможности соединения при выполнении боевых задач в полтора раза.

В сообщении уточняется, что обновленные системы «Град» отличаются электронной системой запуска и системой управления и наведения огня, выведенной в кабину. Дальность стрельбы по сравнению с предыдущим поколением увеличена почти вдвое, до 40 километров. Отмечается увеличение маневренности машины на бездорожье и маршах благодаря шасси с обновленным дизельным двигателем.

В мае 2019 года на вооружение российской армии поступила первая бригада реактивной системы залпового огня «Торнадо-С». По словам заместителя гендиректора концерна «Техмаш» Александра Кочкина, также была отработана документация на модернизацию РСЗО «Смерч» до уровня «Торнадо-С».

Реактивная система залпового огня «Град» находится на вооружении советской и российской армии с 1963 года. РСЗО предназначена для поражения открытой и укрытой живой силы, бронированной техники, командных пунктов и прочих целей.

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