Российский вратарь «Спартака» рассказал о преимуществах жизни в США

Российский вратарь «Спартака» Артем Ребров рассказал о преимуществах жизни в США. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Ребров заявил, что Соединенные Штаты привлекли его свободой. «Тебя никто не трогает, тебе дают возможность трудиться, соблюдая те законы, которые давно прописаны в Конституции. Но если ты их нарушишь, то получишь наказание. При этом тебя не учат, как правильно жить вне рамок этих законов», — посчитал он.

По мнению 35-летнего голкипера, в США легко заработать миллион, для этого созданы все условия, если человек трудится. «[В России] много примеров, когда люди зарабатывали, а потом оставались без этих денег», — отметил он.

Ребров выступает за «Спартак» с 2011 года. В составе красно-белых вратарь становился чемпионом России. Также он известен по выступлениям за раменский «Сатурн» и ярославский «Шинник». В активе голкипера один матч в составе сборной России.

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